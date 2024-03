Novidade no streaming: Universal+ está disponível no Prime Video

O católogo da plataforma inclui o lendário Saturday Night Live (SNL) e clássicos como The Office, Keeping Up with the Kardashians, The Mindy Project, Heroes, Dr. House, entre outros

Divulgação/Universal+ A NBCUniversal e o Amazon Prime Video firmaram um acordo para lançar o serviço de streaming no Brasil



Preparem-se, cinéfilos e aficionados por séries, pois uma nova era de entretenimento acaba de chegar! A NBCUniversal e o Amazon Prime Video firmaram um acordo e trouxeram para o público brasileiro o tão aguardado Universal+. Até então, para ter acesso ao Universal+, era necessário assinar planos especiais de TV por assinatura. No entanto, agora, o serviço de streaming pode ser facilmente encontrado no catálogo do Prime Video. Com a chegada dessa novidade à plataforma da Amazon, uma promoção especial está em andamento: os interessados podem aproveitar um desconto nos dois primeiros meses ao adquirirem o Universal+. Esta funcionalidade permite aos clientes assinar facilmente outros canais e serviços, tudo dentro do Prime Video. Agora, é possível desfrutar do Universal+ e de outros conteúdos diretamente no mesmo aplicativo, sem a necessidade de trocar entre diferentes plataformas.

Quanto custa o Universal+ no Prime Video?

De acordo com a página oficial do Universal+ nos Prime Video Channels, o serviço está disponível por R$ 14,95/mês durante os dois primeiros meses, como parte de uma oferta válida até o dia 28 de março. Após esse período promocional, o preço sobe para R$ 29,90 por mês.

O que assistir na Universal+?

Mas o que realmente faz brilhar os olhos dos fãs é, sem dúvida, o catálogo! Prepare-se para ter acesso exclusivo a conteúdos de tirar o fôlego, incluindo o lendário Saturday Night Live (SNL), com todas as apresentações musicais da série cômica finalmente disponíveis no Brasil, marcando o 50º aniversário deste ícone da comédia. Mas espere, tem mais! Explore uma biblioteca de séries exclusivas de alta qualidade, desde os dramas premiados até as produções mais eletrizantes. Desde Poker Face, aclamada pela crítica e indicada ao Emmy, até títulos envolventes como The Lazarus Project, The Calling, The Newsreader, SurrealEstate, A Friend of the Family e muito mais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

E se você é fã de séries amadas, o Universal+ traz todas as temporadas de clássicos como The Office, Grimm, Keeping Up with the Kardashians, The Mindy Project, Heroes, Dr. House, Blue Bloods e as inigualáveis séries do produtor Dick Wolf, incluindo as franquias Chicago, Law & Order e FBI, com suas temporadas mais recentes, estão esperando para ser devoradas. Para os amantes do entretenimento nacional, aqui vai uma surpresa! Desfrute de produções originais brasileiras, desde o novo docu-reality Barras Invisíveis, com Adriane Galisteu, até a competição musical Vocalizando, apresentada por Jeniffer Nascimento.

Não podemos esquecer os formatos já amados pela audiência, como Descosturando com Herchcovitch, Luana é de Lua e Drag Me as a Queen Celebridades, com as drags Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunty e Penelopy Jean. Preparem suas pipocas, afofem seus travesseiros e ajustem seus assentos, pois a jornada rumo ao Universal+ está prestes a começar – e promete ser uma viagem que vocês jamais esquecerão!