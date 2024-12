Confira quatro filmes de natal para curtir na Netflix

Vários filmes temáticos chegaram ao catálogo da gigante do streaming para os assinantes se divertirem e curtirem a data

Divulgação/Netflix Lindsay Lohan e Ian Harding em ação no filme "Nosso Segredinho"



Filmes natalinos sempre dão aquele quartinho no coração e todos os anos as plataformas investem em produções com a temática. Na Netflix, vários filmes natalinos chegaram ao catálogo para poder entreter e divertir:

1. Nosso Segredinho

O filme com Lindsay Lohan acompanha um ex-casal que acaba se encontrando em uma situação inusitada: os dois namoram irmãos da mesma família.

2. Amor com Data Marcada

Nessa história divertida, dois estranhos resolvem se juntar para passarem o natal juntos, após anos comemorando as datas de final de ano sozinhos. Entre altos e baixos, um sentimento começa a surgir.

3. O Melhor Natal de Todos

Nessa comédia, uma família decide passar o Natal na casa de uma conhecida que, aparentemente, tem a vida perfeita. Entre surtos e muitas confusões, nem sempre a realidade é tão perfeita assim.

4. Um Match Surpresa

Certa de que encontrou seu par perfeito, uma jovem viaja até a cidade do rapaz para fazer uma surpresa para ele, mas quem acaba sendo surpreendida é ela!