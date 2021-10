Confira seis lançamentos que devem agitar as salas de cinema no fim de 2021

‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, ‘Casa Gucci’ e ‘Duna’ estão entre as estreias mais aguardadas; com avanço da vacinação, é esperado ótimo público nos últimos meses do ano

Reprodução/Marvel "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa" estreia nos cinemas do país em 17 de dezembro



Depois de adiamentos por causa do fechamento das salas de cinema em virtude da pandemia da Covid-19, “007 – Sem Tempo Para Morrer” chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 30. Antes dele, outras grandes estreias agitaram as salas do Brasil, incluindo “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, “Um Lugar Silencioso – Parte 2” e “Esquadrão Suicida”. O longa dirigido por Destin Daniel Cretton, aliás, se tornou o primeiro filme de 2021 a atingir a marca de US$ 200 milhões de bilheteria apenas nos EUA, mostrando a recuperação do setor. O fim de 2021 ainda reserva grandes filmes que chegarão aos cinemas brasileiros, desde blockbusters até favoritos à disputa do Oscar. “Spencer”, por exemplo, causou ótima impressão na crítica especializada. A película traz Kristen Stewart no papel da princesa Diana. Já “Casa Gucci” impressiona pelo estrelado elenco, que conta com nomes como Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino.

Com o avanço da vacinação, as grandes redes de cinema esperam atrair um público maior às salas de todo o Brasil. O setor prevê um acréscimo de 68% na arrecadação com bilheteria em todo o mundo, de acordo com dados da Gower Street Analytics. Os protocolos sanitários como distanciamento de assentos e o uso obrigatório de máscaras ainda permanecem. “Redobramos os cuidados para garantir a segurança de todos em nossos cinemas, sem deixar de proporcionar a mesma experiência incrível de sempre. Os protocolos de higiene foram revisados e validados pelo padrão de qualidade e segurança [do hospital Albert] Einstein, introduzindo processos de desinfecção em nossas salas e espaços comuns”, informa o Cinemark. A Cinépolis afirma que estabeleceu “rigorosos processos de segurança, limpeza e higienização”. A UCI Cinemas destaca o investimento em “tecnologia inovadora de ionização catalítica, que neutraliza e destrói não apenas o coronavírus, como qualquer micro-organismo nocivo à saúde”. Todas as redes recomendam a compra antecipada de ingressos para evitar aglomerações.

Confira abaixo os principais lançamentos:

“Casa Gucci”

Baseado no livro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’’ (A Casa Gucci: Uma Sensacional História de Assassinato, Loucura, Glamour e Cobiça, em tradução livre), o filme já figura como um dos principais da temporada. Dirigido por Ridley Scott, tem um grande elenco, com diversos atores premiados, como Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto e Al Pacino. O filme tem lançamento previsto para o dia 25 de novembro deste ano. Há uma grande expectativa por causa dos nomes envolvidos na produção.

“Spencer”

As primeiras reações a “Spencer” apontam o filme como uma “obra-prima” e destacam o trabalho de Kristen Stewart como Lady Di. A protagonista já está sendo cotada para a disputa do Oscar de melhor atriz de 2022. Oficialmente, o filme já estreou, sendo exibido nos Festivais de Veneza e de Toronto. No Brasil, porém, está previsto para o dia 11 de novembro. Além de Stewart, o longa conta com Timothy Spall, Sean Harris e Sally Hawkins no elenco, além da direção de Pablo Larraín.

“King Richard – Criando Campeãs”

Estrelado pelo premiado Will Smith, “King Richard” conta a história de Richard Williams, pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams. O filme já teve sua primeira exibição no Festival de Telluride e chega aos cinemas no dia 19 de novembro. A Warner ainda espera que o longa chegue em dezembro ao HBO Max, serviço de streaming da HBO que agrega as produções da empresa. Até agora, as primeiras impressões foram positivas e destacaram a atuação de Smith. O ator já foi indicado duas vezes ao Oscar, mas nunca levou a estatueta para casa.

“Duna”

Uma das estreias mais aguardadas de 2021, “Duna” chega aos cinemas brasileiros em 21 de outubro. O filme é dirigido por Denis Villeneuve e conta com um elenco recheado de estrelas de Hollywood, incluindo Timotheé Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem e Dave Bautista. O filme já foi exibido no Festival de Veneza e recebeu criticas positivas. Por conta dos nomes envolvidos, a obra de ficção científica baseada no livro homônimo figura como candidato ao Oscar de melhor filme.

“Os Eternos”

Próximo lançamento da Marvel, o filme conta a história do grupo chamado de Eternos, seres imortais que habitam a Terra há milhares de anos e lutam contra os deviantes. O filme tem direção de Chloé Zhao, vencedora do Oscar por “Nomadland” e conta com um elenco recheado de estrelas, como Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harrington, Salma Hayek e Kumail Nanjiani. A estreia está prevista para o dia 4 de novembro.

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”

Um dos filmes mais esperados do ano, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” promete mergulhar o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) dentro do multiverso, trazendo personagens de outras trilogias do herói. A expectativa é de retorno de personagens clássicos como o Duende Verde e o Dr. Octopus. Além disso, existe o rumor de que Tobey Maguire e Andrew Garfield, que interpretaram o herói em outras versões, estão no elenco ao lado de Tom Holland. Os dois negam, mas fãs e a crítica especializada não descartam a participação de ambos. O filme chega aos cinemas em 17 de dezembro.