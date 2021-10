Andressa Urach desabafa após ex-marido aparecer em boate com a polícia: ‘Me deixou grávida’

Thiago Lopes impediu a modelo de se apresentar e disse que ela foi para casa ‘bem pianinha’

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/01.10.2021 Thiago Lopes apareceu com a polícia na boate em que Andressa Urach ia se apresentar



O ex-marido da modelo Andressa Urach, o oficial de justiça Thiago Lopes, foi com a polícia até a boate em que ela ia se apresentar, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira, 1. A ex-Fazenda expôs o que estava acontecendo nos stories do Instagram: “Estou aqui no restaurante do Gruta Azul jantando porque daqui a pouco eu ia me apresentar, fazer um show, e meu ex-marido está aqui na porta querendo, de repente, me prender por não sei o que”. Andressa continuou o desabafo dizendo que não estava fazendo nada demais. “Ele está me acusando de coisas que eu não fiz, estou há mais de sete anos sem usar drogas. Não sei por que ele está aqui na frente, a gente já não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Ele está aqui na frente com a polícia, vocês tem noção disso? Eu quero trabalhar, quem me deixou grávida foi ele”.

Thiago também se manifestou nas redes sociais. “Atenção prostíbulo vagabundo, vai ser assim a agora”, escreveu em uma foto na qual a polícia aparece na porta da boate. Depois da confusão no local, ele publicou uma foto de Andressa sentada em um sofá e escreveu: “Em casa e bem pianinha”. A atual sócia do concurso Miss Bumbum agitou as redes sociais esta semana ao anunciar que Imola, nome que usava quando se prostituía, estava de volta. Na ocasião, ela anunciou que ia se apresentar na boate em que seu ex-marido apareceu com os policiais. Andressa, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, está grávida de Thiago e, após anunciar o término do seu casamento, disse que estava sem dinheiro e expôs mensagens que trocou o ex, sendo que em uma delas ele disse que cortou o convênio médico de Andressa.

Adivinhem queeeem voltou braseeeeeel, #AndressaUrach faceira no #grutaazul e o ex marido foi atrás, deixaaaaaa a mulher trabalhar, que ela tá livre da igreja genteeee!🙌🏽😂 pic.twitter.com/cqOwUSU2Mv — GREGO (@thomgrgoss) October 1, 2021

oxe o marido da andressa urach foi atrás dela no cabaré com a polícia

que baixaria pic.twitter.com/2HOW91JcOB — Lara comentando a fazenda sem credibilidade alguma (@umabonecadoalem) October 1, 2021