Fernanda Gentil diz que Boninho ‘não conseguia levantar’ após tombo no ‘Zig Zag Arena’

A apresentadora Fernanda Gentil contou que o diretor Boninho levou um tombo ao participar de um dos desafios do “Zig Zag Arena”, programa que estreia no próximo dia 3 de outubro e é uma das apostas da Globo para as tardes de domingo. “Ele virou criança, brincou, se jogou, mas caiu”, contou Fernanda durante participação no “Mais Você” desta sexta-feira, 1. Boninho não teve dor na hora, mas, segundo a apresentadora, ele sentiu o “saldo negativo” quando chegou em casa. “Quando a adrenalina esfria é que você vai vendo o prejuízo, com o Boninho foi assim. Quando chegou em casa, Ana Furtado disse que ele não conseguia nem levantar.” Ana Maria Braga disse que tinha imagens do tombo levado pelo diretor e Fernanda brincou: “Quero dizer, para salvar meu emprego, que quem divulgou isso não fui eu e não derrubei o Boninho”.

Após o tombo ser exibido, a ex-apresentadora do “Se Joga” comentou: “Foi mais que um tombo, foi um rolamento. [Ele estava em] um campo de cama elástica com bolas gigantes em campo. Quem fizer mais gol ou cesta ganha. Na correria, na brincadeira, você não vê nada e não quer nem saber se é o Boninho quem está na sua frente”. Encarando um novo desafio em sua carreira, Fernanda, de 34 anos, disse que seu sonho era trabalhar em um canal esportivo e quando conseguiu, aos 22 anos, achou que aquele já era o “fim da linha”, mas logo ela percebeu que era só o começo. “Esse aqui é um sonho que nem cheguei a sonhar. Apresentar um programa no domingo à tarde na Globo, um dia nobre, para as pessoas verem o que você tem a passar. Sempre encarei com muita responsabilidade e respeito”, concluiu. No “Zig Zag Arena”, famosos e anônimos vão enfrentar desafios inspirados em jogos clássicos.