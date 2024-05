Conheça o elenco estelar do novo ‘Quarteto Fantástico’ da Marvel

Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Ebon Moss Bachrach estão entre os astros escalados para filme que promete redefinir o MCU nas próximas fases

Divulgação/Marvel Studios Quarteto formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn



O aguardado retorno do “Quarteto Fantástico” ao MCU está gerando grande expectativa entre os cinéfilos e fãs de quadrinhos. A nova produção, que será crucial para os rumos futuros do universo Marvel, apresenta um elenco diversificado e de peso, que combina talentos consagrados com rostos promissores. Vamos conferir os nomes confirmados pelo Marvel Studios:

Pedro Pascal (famoso por seu trabalho em The Mandalorian, The Last of Us e Narcos) dará vida ao genial Reed Richards , também conhecido como Sr. Fantástico.

(famoso por seu trabalho em The Mandalorian, The Last of Us e Narcos) dará vida ao genial , também conhecido como Sr. Fantástico. Vanessa Kirby (destaque em Missão Impossível, Como Eu Era Antes de Você e Questão de Tempo) será a poderosa e invisível Sue Storm , a Mulher Invisível.

(destaque em Missão Impossível, Como Eu Era Antes de Você e Questão de Tempo) será a poderosa e invisível , a Mulher Invisível. Ebon Moss Bachrach (conhecido por O Urso, Que Horas Eu te Pego e Justiceiro) encarnará o rochoso e indestrutível Ben Grimm , o Coisa.

(conhecido por O Urso, Que Horas Eu te Pego e Justiceiro) encarnará o rochoso e indestrutível , o Coisa. Joseph Quinn (visto em Stranger Things, Game of Thrones e Um Lugar Silencioso: Dia Um) trará o ardente e impulsivo Johnny Storm , a Tocha Humana.

(visto em Stranger Things, Game of Thrones e Um Lugar Silencioso: Dia Um) trará o ardente e impulsivo , a Tocha Humana. Julia Garner (protagonista de Inventando Anna, Ozark e As Vantagens de Ser Invisível) assumirá o papel enigmático da Surfista Prateada .

(protagonista de Inventando Anna, Ozark e As Vantagens de Ser Invisível) assumirá o papel enigmático da . Ralph Ineson (com passagens por Game of Thrones, Guardiões da Galáxia e Harry Potter) será o temível Galactus , o devorador de mundos.

(com passagens por Game of Thrones, Guardiões da Galáxia e Harry Potter) será o temível , o devorador de mundos. Paul Walter Hauser (Cruella, Infiltrado na Klan e Cobra Kai) e John Malkovich (Quero Ser John Malkovich, A Máscara de Ferro e Eragon) estão confirmados em papéis ainda não revelados.

(Cruella, Infiltrado na Klan e Cobra Kai) e (Quero Ser John Malkovich, A Máscara de Ferro e Eragon) estão confirmados em papéis ainda não revelados. Natasha Lyonne (Boneca Russa e Orange is the New Black) também se junta ao elenco em um papel não especificado.

(Boneca Russa e Orange is the New Black) também se junta ao elenco em um papel não especificado. E ainda falta a revelação do ator que interpretará Franklin Richards, o filho prodígio de Reed e Sue Storm.

Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, destaca a importância do Quarteto Fantástico: “Eles são a fundação de tudo o que seguiu nos quadrinhos. Planejamos que sejam um grande pilar do MCU no futuro, assim como têm sido nos quadrinhos por mais de meio século”. A direção ficará a cargo de Matt Shakman (de WandaVision), com o roteiro assinado por Josh Friedman (Avatar: O Caminho da Água). A estreia está marcada para 25 de julho de 2025. Este novo capítulo promete ser um divisor de águas no universo cinematográfico da Marvel.