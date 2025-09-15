Conheça Owen Cooper, o ator mais jovem a conquistar um Emmy

Antes de entrar no universo da atuação, o jovem tinha o sonho de se tornar jogador de futebol

Frederic J. Brown / AFP Owen é o caçula da família Cooper



Owen Cooper, de apenas 15 anos, emocionou os pais na noite deste domingo (14) ao conquistar o Emmy e se tornar o ator mais jovem a receber o prêmio. O jovem foi premiado por sua atuação na minissérie “Adolescência“, que marca sua estreia na atuação. Antes dele, o recorde pertencia a Scott Jacoby, que tinha 16 anos quando foi indicado por seu papel no filme “That Certain Summer”, em 1973.

Owen é o caçula da família Cooper, que inclui seus irmãos mais velhos, Ollie e Connor. Seu pai, Andy, trabalha como técnico de tecnologia da informação, enquanto sua mãe, Noreen, é cuidadora. A atriz Sydney Sweeney foi a responsável por anunciar o vencedor da categoria, que contava com concorrentes renomados como Javier Bardem, Rob Delaney, Peter Sarsgaard, Bill Camp e Ashley Walters.

Antes de se tornar ator, Owen tinha o sonho de se tornar jogador de futebol. No entanto, sua trajetória mudou após participar de aulas de atuação e realizar um teste para a minissérie.

