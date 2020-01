Cenas alternativas mostram ‘trilhões’ de ‘Coringas’ por Joaquin Phoenix

Reprodução/YouTube Ator esbanja versatilidade em cenas extras do filme



As primeiras imagens de bastidores de “Coringa” já revelaram a dedicação de Joaquin Phoenix ao papel, mas takes não utilizados do momento em que ele é anunciado no talk show de Murray Franklin (Robert De Niro) mostram a versatilidade do ator.

As cenas fazem parte do conteúdo extra do filme e são comentadas pelo diretor Todd Phillips, que não poupa elogios ao protagonista. “Toda vez ele fazia algo diferente, provavelmente temos trilhões de versões desse filme pois cada cena ele agia de um jeito”, comenta.

Indicado ao Oscar como Melhor Ator, Phoenix é um dos favoritos à estatueta dourada na categoria. “Coringa” também concorre a Melhor Filme, além de Melhor Fotografia, Melhor Direção, e mais sete outras nomeações.

Assista ao vídeo: