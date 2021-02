Adam Driver, de ‘Star Wars’, é acusado de agressão por atriz: ‘Péssima pessoa’

Lídia Franco falou que foi agredida pelo ator durante as gravações de ‘O Homem que Matou D. Quixote’

Reprodução/Netflix Lídia Franco disse que Adam Driver também teria causado a demissão de profissionais de 'O Homem que Matou D. Quixote'



A atriz portuguesa Lídia Franco, de 76 anos, afirmou que foi agredida pelo ator Adam Driver, conhecido por interpretar o antagonista Kylo Ren na franquia “Star Wars”. No podcast “Era O Que Faltava”, da Rádio Comercial, a artista falou que tudo aconteceu nos bastidores do filme “O Homem que Matou D. Quixote” (2018), no qual ambos estavam no elenco. “Guardo desse filme uma péssima experiência por causa do Adam Driver”, começou dizendo a atriz que fez questão de enfatizar que o astro “é uma péssima pessoa”. “Ele se portou muito mal comigo, fisicamente. Ele me agrediu”, afirmou Lídia. Segundo a atriz, as agressões “não tinham a ver com a cena” que estavam gravando. “Era uma agressão camuflada, com uma cadeira”, contou. Por conta disso, a produção do filme autorizou a atriz a abandonar as gravações, mas legalmente não fizeram nada. Durante o podcast, Lídia também disse que era difícil conviver com ele nos bastidores e que a estrela de Hollywood não gostava que os técnicos ficassem nos ensaios. “Ele exigia, acho que por contrato, que ninguém podia olhar para ele. Se olhassem, os figurantes eram imediatamente demitidos. E aconteceu”, afirmou a artista portuguesa. Ela não entrou em detalhes sobre o que teria motivado essas supostas agressões.