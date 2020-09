Chadwick Boseman: 5 filmes para mergulhar na carreira do ator

O ator ganhou o mundo ao dar vida ao personagem T’Challa, o Pantera Negra, um dos principais heróis da Marvel

Reprodução Chadwick Boseman no papel de Pantera Negra



O ator Chadwick Boseman, que deu vida ao personagem Pantera Negra no cinema, perdeu a luta contra um câncer e faleceu no último dia 28 de agosto, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio da morte comoveu anônimos e famosos e, no perfil oficial do artista no Twitter, virou a publicação mais curtida da história da plataforma – foram mais de 7 milhões de likes em apenas 3 dias. Além disso, diversos termos ligados ao ator apareceram entre os assuntos mais comentados da internet.

Seguindo o movimento #WakandaForever, que reúne homenagens nas redes sociais, o Termômetro JP desta semana te convida a mergulhar em toda a carreira de Chadwick Boseman com uma lista de filmes imperdíveis para assistir e recordar as maiores contribuições do ator ao cinema mundial. Entre as indicações, além dos sucessos ‘Pantera Negra’ e ‘Capitão América: Guerra Civil’, estão filmes que contam histórias das principais personalidades da história da comunidade negra, como ‘Marshall: Igualdade e Justiça’, que conta a história do primeiro juiz negro a integrar a Suprema Corte norte-americana.

Assista:

No #TermômetroJP desta semana, Leonan Oliveira (@CallMeLeonan) te convida a mergulhar na carreira de #ChadwickBoseman com 5 filmes do ator que todo mundo PRECISA assistir! #WakandaForever #PanteraNegra 🌡️💕 pic.twitter.com/25uCjArVQD — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) September 11, 2020

Além de comover os fãs, a morte de Chadwick Boseman também gerou uma reação instantânea do estúdio responsável por Pantera Negra. Segundo o The Hollywood Reporter, a Marvel resolveu cancelar a produção do próximo filme do herói, que estava previsto para estrear em 2022, como uma forma de homenagear o ator e sua memória. Ainda de acordo com a publicação, o objetivo dos produtores é deixar que a equipe, os familiares e fãs passem pelo luto sabendo que Chadwick é o Pantera Negra.