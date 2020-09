‘Mulher-Maravilha 1984’ ganha nova data de estreia para dezembro

Por causa da pandemia, segundo filme solo da heroína vivida por Gal Gadot deve chegar no final do ano nos EUA

Reprodução/Instagram Gal Gadot retorna como protagonista do segundo filme solo da heroína



“Mulher-Maravilha 1984“, estrelado por Gal Gadot, foi novamente adiado por causa da pandemia de coronavírus. O filme, que tinha previsão inicial de lançamento para junho nos EUA, passou de 2 outubro para o dia 25 de dezembro, feriado de Natal. No Brasil, a produção está marcada para 5 de novembro, mas também deve ganhar nova estreia.

Em comunicado, a diretora Patty Jenkins reforçou que a mudança é para garantir a estreia do longa nos cinemas. “Eu sei como é importante trazer este filme para vocês em uma tela grande, quando todos nós podemos compartilhar a experiência juntos, então espero que vocês não se importem em esperar um pouco mais”, disse. O presidente da Warner Bros., Toby Emmerich, também comentou sobre a alteração do lançamento. “[Patty] apresentou um filme incrivelmente dinâmico que os espectadores de todas as idades ao redor do mundo irão adorar. Estamos muito orgulhosos e esperamos exibir o filme ao público nas férias”, afirmou o executivo.