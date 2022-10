Mãe de Bia Miranda alfineta Gretchen e fala sobre o pai da filha: ‘Quando souberem quem é, me avisem’

Jenny Miranda fez um desabafo dizendo que a Rainha do Rebolado abandonou a neta e que o padrasto só se aproximou da jovem quando soube que ela entraria em ‘A Fazenda 14’

Reprodução/Instagram/jennybritomiranda/Record Jenny Miranda e Bia Miranda brigaram antes da jovem entrar em 'A Fazenda 14'



Jenny Miranda fez um desabafo sobre as polêmicas que vem se envolvendo desde que sua filha, Bia Miranda, foi confinada em “A Fazenda 14”. A jovem, que se diz neta da cantora Gretchen, entrou no reality da Record brigada com a mãe, que não teria aceitado o fato da filha ter ficado com ex-jogador Adriano Imperador. “‘Ai, a Bia mandou beijo para o papagaio, para o periquito, para o pai e não mandou para você.’ Problema dela. Ela entrou com uma concepção que mudou aqui fora. Entrou sabendo que tinham pessoas ao lado dela que já não estão mais aqui fora”, declarou Jenny nos stories do Instagram. A mãe de Bia acrescentou que a filha entrou no jogo achando que ela é um “monstro” por causa da briga que tiveram, mas enfatizou que continua ao lado dela. “Mesmo com todas as injustiças, calúnias, difamações, ataques de ódio e danos que estou tendo com as atitudes dela e [mesmo] não concordando com muitos dos comportamentos dela dentro do reality, eu sou a única que continua aqui… e sempre vou estar para ela e para o irmão! Mãe é mãe sempre.” Na atração da Record, a peoa relatou que teve uma infância difícil e afirmou que morou na rua e sofreu agressões.

Em seu relato, Jenny também fez comentários ácidos sobre a paternidade da filha e alfinetou Gretchen, que não tem se manifestado sobre a participação de Bia em “A Fazenda 14”. “A questão de pai, quando vocês souberem quem é o pai dela, vocês me avisem porque até agora eu não sei. Porque pai, para mim, é quem cria, quem cuida, quem zela, quem faz as coisas. Não que eu não saiba quem é o pai dela. Sei, obviamente, quem é, mas não fez participação nenhuma na vida da Ana Beatriz, então para mim ele não é pai dela e nunca foi. O pai dela e a mãe dela sempre fui eu, que abdiquei das minhas coisas para poder cuidar dela e dar do bom e do melhor para ela. Se ela não reconhece isso hoje, talvez amanhã ela reconheça. Quando ela for mãe, ela vai reconhecer”, declarou. Bia teve dois padrastos e, segundo Jenny, o segundo só se aproximou da ex-enteada quando soube que ela entraria em “A Fazenda 14”. “Até um tempo atrás não se considerava pai, viviam em pé de guerra. Pouco antes dela entrar no programa, a pessoa virou pai, virou amiguinho”, disparou. “Esse circo todo que foi criado para colocar minha filha no reality incluiu um ‘pai’ que não foi pai e uma ‘avó’ que abandonou a suposta neta durante o programa ao menor deslize da Bia.”