Davi acusa Wanessa Camargo de agressão e pede expulsão da cantora do ‘BBB 24’

Motorista de transporte por aplicativo alega que a ‘sister’ lhe deu um murro enquanto ele dormia; equipe da artista afirma que ela não sabia quem estava na cama nem teve a intenção de agredir alguém

Reprodução/Globoplay Wanessa pede desculpas a Davi após acordá-lo



O participante Davi se mostrou indignado com uma suposta agressão da colega Wanessa Camargo no “BBB 24”, reality show da TV Globo. Segundo o motorista de transporte por aplicativo, Wanessa pulou pelo quarto enquanto ele dormia e deu um murro em seu pé, que estava coberto pelo edredom. A cantora, sem saber que Davi estava na cama, se desculpou prontamente ao ser avisada do ocorrido. Davi desabafou com seu aliado Matteus sobre o incidente, expressando sua insatisfação com a situação. O participante afirmou que não iria deixar passar em branco e questionou se Wanessa achava que poderia fazer o que quisesse com ele.

Por volta das 6h, Davi foi ao confessionário para reclamar da suposta agressão, que não foi exibida no pay-per-view. O vídeo, porém, pipocou nas redes sociais. O participante comentou com Matteus que a produção estaria analisando as imagens do incidente. O baiano ressaltou que, se fosse ele no lugar de Wanessa, a situação teria sido tratada de forma diferente, com mais repercussão e críticas. Para Davi, a atitude de Wanessa foi considerada uma invasão de espaço e “ultrapassou os limites do respeito”. No X (antigo Twitter), a equipe da cantora destacou que ela “estava em um momento descontraído e nem sequer sabia quem estava deitado na cama”. Além disso, afirma que Camargo “não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém” e lembrou que Davi a assustou enquanto ela dormia durante a tarde de sexta-feira, 1º.

Confira o vídeo do incidente entre Wanessa e Davi

Davi e Wanessa Camargo tiveram mais um desentendimento após o fim da festa realizada na madrugada deste sábado (2) no BBB 24. O baiano dormia no Quarto Magia quando a cantora, que estava alcoolizada, entrou no cômodo cantando e dançando. 🎥 Reprodução: TV Globo/BBB24

— Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) March 2, 2024

Veja como cada equipe se pronunciou

Estamos acompanhando os acontecimentos das últimas horas, conscientes de que a Wanessa estava em um momento descontraído, final de festa, sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém. Reforçamos que, no mesmo dia, ela foi… — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) March 2, 2024

Bom dia tropa! Acompanhamos atentamente os acontecimentos durante a madrugada de hoje e gostaríamos de expressar nosso posicionamento sobre o assunto. Reconhecemos que o Davi se sentiu com seu espaço invadido, e estamos aguardando as análises detalhadas das imagens para… pic.twitter.com/6nGHwNTbjO — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 2, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA