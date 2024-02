Davi beija o rosto de Pitel e deixa ‘brothers’ perplexos em festa do ‘BBB 24’

Alane chegou a sugerir que o amigo bebesse água por te exagerado na bebida alcoólica

Reprodução/BBB 24 Pitel e Davi conversam durante festa do "BBB 24"



Na última festa do “BBB 24”, a aproximação entre Davi e Pitel causou preocupação entre os participantes. Alane e Beatriz expressaram desaprovação com o comportamento do brother, alertando para possíveis consequências negativas no jogo. Alane chegou a sugerir que Davi bebesse água, após exagerar na bebida alcoólica durante a festa. Além disso, Matteus também demonstrou preocupação com o estado de Davi e aconselhou o aliado a se afastar de Pitel. O brother chegou a beijar o rosto da participante em mais de uma ocasião, o que gerou ainda mais tensão entre os colegas de confinamento. Em outra ocasião, foi até o quarto onde estava a alagoana para chamá-la de volta para a festa, o que deixou Rodriguinho estupefato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA