Davi e Mc Bin Laden fazem as pazes após briga épica no ‘BBB 24’; veja vídeos

Funkeiro admitiu estar envergonhado pela discussão acalorada da última segunda-feira, motorista de aplicativo também se desculpou, mas aproveitou para criticar Fernanda para o brother

Reprodução/Globoplay Conversa entre Davi e MC Bin Laden no Quarto Fadas foi supervisionada por Isabelle



Após um enorme desentendimento no “BBB 24”, em que foi cogitada a expulsão de ambos, Davi chamou MC Bin Laden para uma conversa no Quarto Fada, acompanhados por Isabelle. O objetivo era esclarecer a discussão e alertar o MC sobre atitudes de Fernanda. Davi pediu a Isabelle que testemunhasse a conversa e ressaltou a importância de evitar conflitos futuros. Durante o diálogo, Bin Laden expressou dificuldade em falar mal de alguém e explicou sua postura no jogo. Ele revelou ter se sentido envergonhado pela discussão anterior e ressaltou a saudade da família. Davi questionou a relação de Bin Laden com Fernanda e a postura da participante após a eliminação de Leidy Elin. Bin Laden admitiu não ter entendido completamente a situação e pediu desculpas a Davi, mas destacou sua admiração por Fernanda. O MC disse estar “cansado” de brigar e concordou em resolver a questão de forma pacífica, encerrando a conversa de forma amigável. “Eu senti vergonha do que eu fiz com você, com o Matteus, com todo mundo da casa”, admitiu Bin. Davi também se desculpou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na última segunda-feira, após trocarem críticas no Sincerão, os dois participantes se exaltaram, gritaram um com o outro e chegaram perto de se agredirem mutualmente. Alguns telespectadores chegaram a pedir a expulsão de ambos nas redes sociais, sobretudo porque o programa já desclassificou Wanessa Camargo após Davi acusá-la de agressão. A Globo, no entanto, preferiu mantê-los confinados. Vale destacar que Davi é considerado o favorito, e até mesmo alguns adversários acusam a produção de favorecê-lo. A emissora não comenta as acusações.

Veja vídeos da conversa dos dois

Em conversa, Bin se desculpou com Davi pelo desdobramento sincerão. Disse que não imaginou chegar naquele ponto, que inclusive defendeu Davi um dia antes da confusão Ele falou que não se orgulha e que não está acostumado com situações em que tem que apontar alguém #BBB24 pic.twitter.com/toDgAs6zDl — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 30, 2024

Bin disse que sente vergonha do que aconteceu, do Davi, Matteus e da família dos envolvidos “Quantas vezes eu fui citado no Sincerão e procurei alguém pra falar? (…)era um momento que eu não queria tá ali falando com ele, eu só queria entrar e depois a gente conversava.” #BBB24 pic.twitter.com/MCCt8JqUho — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 30, 2024

Bin disse que já está cansado mentalmente e não pretende brigar daquela forma novamente. Ele agradeceu ao Davi e falaram que mesmo sendo adversários, é importante manter o respeito. pic.twitter.com/i0FqMGu6vS — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 30, 2024

Bin comentou da conversa que teve com o Davi e que eles falaram sobre a briga, que nenhum dos dois quer que aquela situação se repita. Disse que se envergonha do que rolou e se desculpou com Davi. Ele também contou da fala da Fernanda, que esclareceu o que foi dito para o Davi. pic.twitter.com/7iBFw2Mnnl — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 30, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA