Pitel vence liderança no ‘BBB 24’ e indica alvos para o paredão

A liderança do “BBB 24” foi conquistada por Pitel, que se destacou em prova na qual eram necessários inteligência e bons palpites, garantindo não apenas a posição de destaque na casa, mas também um carro como prêmio. O programa entrou em um novo modo, chamado de “Modo Turbo”, a partir desta sexta-feira, 29, de acordo com a produção do reality. Como parte de suas primeiras missões como líder, Pitel teve que definir o VIP e indicar os alvos para o paredão. Os possíveis escolhidos da líder para a berlinda são Beatriz e Matteus, em meio a uma dinâmica acelerada que resultará na eliminação de três participantes por semana até o final do programa. O próximo paredão já está marcado para esta sexta-feira, com a eliminação prevista para domingo, 31, seguida por uma nova prova do líder e formação de um novo paredão.

A disputa pela liderança envolveu os participantes em uma cabine, onde tiveram que acumular pontos respondendo a um quiz de verdadeiro ou falso. Os três primeiros a atingirem sete pontos avançaram para a próxima fase, até que restaram apenas três competidores na fase final: Beatriz, Matteus e Pitel. Na etapa decisiva, o participante que alcançasse três pontos primeiro seria o vencedor, e desta vez o prêmio foi para Pitel. Com um grupo VIP reduzido, devido à proximidade do final do programa, os escolhidos da líder foram Fernanda e Lucas.

