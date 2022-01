Dayane Mello retornará ao ‘Big Brother’ italiano após participação em ‘A Fazenda 13’

Modelo foi convidada para fazer uma participação especial no ‘Grande Fratello VIP’, reality que participou há um ano e foi finalista com a ajuda dos brasileiros

Reprodução/Instagram/dayanemelloreal/07.01.2022 Dayane Mello fará participação no 'Grande Fratello VIP,' o 'Big Brother' italiano



A modelo Dayane Mello retornará nesta sexta-feira, 7, ao “Grande Fratello VIP”, o “Big Brother” italiano, para uma participação especial. “Sou muito grata pelo programa e por todas as oportunidades que ele me proporcionou. Guardo as recordações com muito carinho e me sinto honrada de poder retornar com um nome marcante na história do Grande Fratello. Será uma volta emocionante”, afirmou a artista, que foi uma das finalistas do reality há cerca de um ano. Dayane fará uma participação ao vivo com o intuito de surpreender uma grande amiga, Soleil Sorge, que está participando da atual edição do reality italiana. A modelo, que após o “Grande Fratello” voltou ao Brasil para participar de “A Fazenda 13”, contou que Soleil foi quem a incentivou a participar do reality da Record.

“Estou doida para reencontrar a Soleil. Ela me deu muita força e seu apoio foi essencial para tomar a decisão de ir para o Brasil e me arriscar na ‘Fazenda’. Ela é um ser humano incrível e mal posso esperar para nos reunirmos”, afirmou Dayane. Quando estava confinada no “Grande Fratello”, a modelo recebeu o apoio dos brasileiros e ganhou inúmeros fãs. Já em “A Fazenda 13”, sua participação dividiu opiniões. Logo no início do jogo, ela teve um envolvimento com o cantor Nego do Borel, que foi expulso após o público acusar o funkeiro de assédio e pressionar a Record. Dayane então se aproximou de Rico Melquiades, campeão da edição, e a amizade deles agradou o público. O problema é que eles se desentenderam e as torcidas ficaram divididas. Um dos episódios mais marcantes de Dayane em “A Fazenda” foi quando ela rasgou uma blusa de Rico com uma faca.