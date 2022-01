Aline Mineiro é vista beijando outra mulher na frente de Léo Lins; assista

Após anunciarem a separação, a ex-Fazenda e o humorista passaram o réveillon juntos em Maceió

Reprodução/Instagram/merciapoderosa Aline Mineiro foi flagrada beijando uma turista na presença de Léo Lins



Aline Mineiro, ex-participante de “A Fazenda 13”, foi vista beijando outra mulher na frente do humorista Léo Lins, seu ex-namorado. O flagra aconteceu em Maceió, Alagoas, local em que eles passaram o Réveillon juntos. O vídeo foi publicado pela blogueira Mércia Poderosa nos stories do Instagram e, na publicação, ela comentou: “Quem arrasa é ela! Aline com uma turista e o Léo Lins do lado”. A ex-panicat entrou no reality show da Record comprometida com o humorista. Na relação, foi acordado que a ex-Fazenda tinha liberdade para ficar com outras mulheres.

Durante o confinamento, Aline chegou a beijar algumas participantes como Dayane Mello e Sthe Matos, mas a aproximação que ela teve com MC Gui na reta final do jogo não agradou Léo, que decidiu colocar um ponto final no relacionamento. O humorista chegou a fazer piadas sobre o assunto em seus shows e gerou polêmica ao dizer que deixou tocando a música DJ Ivis quando reencontrou Aline para passar uma “mensagem subliminar”. Pamella Holanda, que foi vítima de violência doméstica quando era casada com o músico, chamou Léo de “nojento”. A ex-Fazenda também não gostou da “piada” e respondeu o ex-namorado nas redes sociais: “Tinha que ser, né? Parabéns, pode dar show com os seus vídeos”.