DC anuncia que trabalha em live-action de ‘Super Choque’

Anúncio foi feito durante painel do ‘DC Fandome’, neste sábado (22)

Divulgação Super Choque foi lançado em 1993 em HQ e ganhou animação em 2000



Durante um painel surpresa do evento virtual ‘DC Fandome’, os diretores do estúdio DC anunciaram que estão trabalhando no projeto do live-action da animação ‘Super Choque’. Ainda não há maiores informações sobre o projeto, que estaria na fase inicial de desenvolvimento. O desenho animado mostra o jovem negro Virgil Hawkins com poderes eletromagnéticos. Com seus novos dons, ele decide se tornar um herói e combater o crime com a ajuda de seu amigo Osgood.

Lançado em 1993 pela Milestone Comics, ‘Super Choque’ começou a ser publicado pela DC anos depois. Os criadores Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle também devem participar do live-action. A HQ ganhou sua série animada em setembro de 2000 e conquistou o público brasileiro depois de ser exibida pelos canais SBT e Cartoon Network.