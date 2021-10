Decepção de ‘A Fazenda 13’? Entenda a revolta do público com Tati Quebra Barraco

Presença da cantora no reality era pedido frequente dos telespectadores, mas participação tem desagradado por suas atitudes com outros peões; funkeira ganhou o apelido de ‘Tati Força Barraco’

Reprodução/Record/05.10.2021 Atitudes de Tati Quebra Barraco em 'A Fazenda 13' não tem agradado o público



Era só anunciar uma nova edição de “A Fazenda” para o público implorar nas redes sociais para Tati Quebra Barraco entrar no jogo. Antes de entrar na casa, a própria cantora declarou que tinha recebido diversos convites e, finalmente, ela aceitou participar da 13ª edição do reality da Record. Tati, que estava fazendo sucesso ao abrir caixinhas de perguntas no Instagram e dar respostas bem diretas aos seguidores, entrou como uma das grandes promessas da atração, mas logo no começo do jogo, o público demonstrou sua decepção. Na primeira semana de “A Fazenda 13”, a funkeira ficou mais quieta e não se envolveu em nenhuma confusão. Quando as primeiras brigas na casa aconteceram, ela apenas observou e recebeu o apelido de “Tati Assiste Barraco”.

O jogo continuou, o clima entre os participantes foi esquentando e Tati começou a mostrar a que veio. Quando teve uma discussão com Rico, o público celebrou nas redes sociais, pois era esse o comportamento que as pessoas estavam esperando da cantora. O problema é a peoa foi ficando mais agressiva e o desentendimento dela com Erika gerou uma repercussão negativa para a Tati. Tudo começou quando a ex-bailarina do Faustão virou fazendeira e alguns peões – principalmente os homens da casa – começaram a achar que o poder subiu para a cabeça da ex-bailarina do Faustão. Com fazendeira, Erika ficou responsável por delegar funções e sentiu que não estava sendo respeitada pelos homens.

Na votação ao vivo, ela indicou Mussunzinho para a roça e deu como justificativa que não se sentiu ouvida por ele. Tati, que tinha se aproximado do ator, não ficou contente com a indicação e, desde então, vem confrontando Erika sobre o assunto. O filho de Mussum foi o segundo eliminado pelo público em “A Fazenda 13” e Tati não superou sua saída e continua batendo de frente com Erika por causa desse assunto. Nas redes sociais, o público está reclamando dessa atitude da peoa. Além disso, os telespectadores acusam a funkeira de defender atitudes machistas de alguns homens da casa. Tati passou a ser explosiva com Erika e passou a ser chamada pelo público de “Tati Procura Barraco” e “Tati Força Barraco”. “Essa Tati é muito grosseira”, comentou um seguidor. “Tati Procura Barraco mirou na Jojo e acertou na Karol Conká”, escreveu outro. “Erika não soube jogar? Ela indicou alguém que saiu. Tem melhor jogada do que essa? Quem está com uma visão de jogo totalmente equivocada se chama Tati Quebra Barraco”, acrescentou mais um.

Érika não soube jogar? Ela indicou alguém que saiu. Tem melhor jogada do que essa? Quem tá com uma visão de jogo totalmente equivocada se chama Tati Quebra Barraco. #AFazenda pic.twitter.com/YYOQOyTqB9 — DANTAS (@Dantinhas) October 4, 2021

essa Tati é chata pra crl, aceita que o cara saiu #AFazenda #ProvaDeFogo pic.twitter.com/jpjotWhbh5 — B I A (@vianaa_b) October 5, 2021

Eu sabia que já tinha visto essa mesma cena em algum lugar. Sabe o que Tati tem em comum com Karol Conká? Ambas entraram soberbas, entraram se achando fortes porque eram aclamadas pelo público. O que aconteceu? No final se afundaram.

Essa Tati#ProvaDeFogo#AFazenda13 pic.twitter.com/CCooru8QMB — Júnior S. 🏳️‍🌈 (@JuniorSiiIv_) October 5, 2021

Essa tati é muito grosseira pqp #ProvaDeFogo pic.twitter.com/LVNkKmURa6 — Calada Vence (@RexSenior) October 5, 2021

Mds que essa Tati é insuportável viu, vai encher o ouvido de outro, cão! pic.twitter.com/8fLmfsbncS — Diego Monteiro (@Dieguito_monte) October 5, 2021

pra mim a pior dos participantes é essa tati, ela é em todos os sentidos insuportavel #ProvaDeFogo pic.twitter.com/iUks6N62Qg — 𝔸𝕝𝕖 (@boiolinhadosm) October 5, 2021

Eu achando que essa Tati quebra barraco ia quebrar o barraco dos paia da casa pic.twitter.com/tjJ671pt9J — Véio Lipe (@veiolipes) October 5, 2021