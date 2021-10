Nego do Borel desaparece e mãe do cantor faz boletim de ocorrência no Rio

Amigos do artista contaram para Roseli Viana que o cantor estava depressivo nos últimos dias

Reprodução/Instagram/negodoborel/25.09.2021 Nego do Borel foi expulso recentemente do reality 'A Fazenda 13' após ser acusado de assédio e estupro pelo público



O cantor Nego do Borel está desaparecido. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira e confirmadas pela Jovem Pan com a assessoria do artista, Nego saiu de casa pouco antes do meio dia desta segunda-feira, 4, sozinho e de carro e ainda não retornou para casa. A mãe do cantor, Roseli Viana, chegou a abrir um boletim de ocorrência na Delegacia Policial do Recreio dos Bandeirantes. De acordo com amigos, Nego estava depressivo desde que foi expulso de ‘A Fazenda 13’ após ser acusado de assédio e estupro pelo público, porém o programa alegou ‘quebra de regulamento’ ao anunciar a saída do cantor. Ele teria deixado a mensagem “A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar” em um caderno, que foi encontrada pela mãe. Roseli ainda relatou que Nego falava coisas desconexas e entrou no carro sem camisa e descalço.