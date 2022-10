Shayan e Tiago Ramos são expulsos de ‘A Fazenda 14’ após agressões; veja

Discussão começou após o iraniano se livrar da roça e retornar à sede ofendendo o grupo rival

Reprodução/Record TV Shayan e Tiago Ramos se agrediram durante uma briga e foram expulsos de 'A Fazenda 14'



Shayan foi salvo pelo público na roça da última quinta-feira, 20, mas acabou deixando a “A Fazenda 14” junto com Thomaz Costa. Tiago Ramos é outro participante que também não está mais na competição, isso porque ele e o iraniano se envolveram em uma briga que resultou em agressões de ambas as partes. Após o ocorrido, a produção analisou as imagens e anunciou a expulsão dos dois peões. O comunicado foi lido por Lucas Souza, fazendeiro da semana: “A produção analisou as imagens e decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago”. A produção não pediu para arrumarem as coisas de Shay, pois como estava na roça a mala dele já estava preparada. O anúncio chocou os peões e deixou todos em alerta. Com a expulsão, o empresário e o modelo perdem o cachê e os prêmios que conquistaram durante o período que ficaram no reality. Toda a confusão aconteceu durante o programa ao vivo.

O que aconteceu entre Shay e Tiago?

A briga começou após Adriane Galisteu anunciar que Shay foi salvo pelo público. Quando retornou à casa, o iraniado começou a provocar os peões do grupo rival. Ele disparou ofensas que incomodaram Tiago, Bia Miranda e Vini Buttel. Os três foram bater de frente com o empresário e Tiago e Shay passaram a cuspir um no rosto do outro. Após Thomaz ser eliminado e Deolane Bezerra voltar à sede, a discussão continuou de forma mais acalorada. Tiago bateu com uma garrafa no braço de Shay e, na sequência, foi com a mão no rosto do ex-Casamento às Cegas, que revidou com uma cotovelada na cara do modelo. “Olha lá, pronto. É isso o que a gente viu?”, disse Galisteu com desânimo durante a atração ao vivo. Os “ninjas”, que são membros da produção encapuzados, chegaram a entrar na casa para controlar a situação. Shay e o ex-padrasto de Neymar foram chamados para uma conversa e não retornaram mais para a casa. Com a baixa no elenco, muitos telespectadores pediram a entrada de MC Créu e Baronesa, que participaram do paiol. No entanto, o jogo já está avançado e quem entrar agora pode trazer informações externas que poderão comprometer o jogo. A Record não comentou se haverá substituições.

