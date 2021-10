Depois de quatro décadas, Cissa Guimarães deixa a Rede Globo

Apresentadora estava no comando do programa matinal ‘É de Casa’ desde a estreia da atração, em 2015; atriz é mais um dos nomes de peso a deixar a emissora

Reprodução/Instagram @cissaguimaraes

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, 64, deixou a Rede Globo depois de quase quatro década na emissora. A informação foi confirmada à Jovem Pan nesta sexta-feira, 29. Cissa estava no comando do programa matinal “É de Casa” desde a estreia da atração em 2015. Em nota, a apresentadora disse que continua com as portas abertas na emissora, mas “em um novo modelo de parceria. “Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história – minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos”, disse a atriz ao se despedir da emissora. Com a saída, a atriz se junta ao grupo de grandes nomes que deixaram a emissora esse ano, incluindo Ingrid Guimarães e Natalia Dill.