‘Dexter: Pecado Original’: confira as primeiras imagens do prelúdio

Divulgação/Paramount Patrick Gibson e Christian Slater em cenas reveladoras de Pecado Original: a nova imersão no sombrio universo de Dexter



O aguardado prelúdio “Dexter: Pecado Original” revela suas primeiras imagens, prometendo uma nova e intensa exploração do universo do infame serial killer. Patrick Gibson e Christian Slater lideram o elenco, trazendo à vida personagens que prometem adicionar novas camadas à complexa mitologia de Dexter. A franquia, revitalizada recentemente com “New Blood”, trouxe de volta o enigmático técnico forense Dexter Morgan, cuja fachada de cidadão exemplar escondia seu lado obscuro de assassino em série. Utilizando seu conhecimento privilegiado das investigações criminais, ele rastreava e eliminava criminosos de maneira brutal.

“New Blood” se passava uma década após o final da série original, mostrando Dexter tentando viver uma vida pacata em Iron Lake, Nova York, até que seu passado começa a ressurgir. Para os fãs brasileiros, “New Blood” está disponível no Paramount+, oferecendo uma chance de revisitar a saga de Dexter enquanto aguardam ansiosamente a estreia de “Pecado Original”.