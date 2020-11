Dira Paes bomba nas redes sociais por cena de sexo lésbico em ‘As Five’

Episódio do spin-off de ‘Malhação – Viva a Diferença’ e a atuação da veterana atriz estão sendo elogiados pelo público

Reprodução/Globo Dira Paes é Alice na série 'As Five', spin-off de 'Malhação'



O último episódio da série “As Five”, derivada do sucesso “Malhação – Viva a Diferença”, está dando o que falar nas redes sociais por causa de uma cena protagonizada por Dira Paes e Manoela Aliperti. A trama é um spin-off que acompanha as protagonistas na fase adulta e no episódio liberado na última quarta-feira, 18, Lica, personagem de Manoela, acaba ficando mais próxima de Alice, vivida pela veterana atriz da Globo, e ao visitá-la, ela acaba caindo nos encantos da sedutora mulher. A cena de sexo entre as personagens está sendo muito celebrada nas redes sociais e Dira Paes muito elogiada – tanto que seu nome está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 19.

“As Five” estreou no dia 12 de novembro na Globoplay, plataforma de streaming da Globo, e toda semana é liberado um episódio inédito. A temporada de “Malhação” que inspirou o spin-off está sendo reprisada atualmente por causa da pandemia e mais uma vez está prendendo a atenção do público. A trama escrita por Cao Hamburguer chegou a ganhar visibilidade no exterior e venceu o Emmy Internacional Kids no ano passado. Tanto a novela quanto a série colocam em evidência cinco meninas com personalidades e realidades muito diferentes e elas acabam se tornando amigas após viverem juntas uma situação inesperada no vagão do metrô, em São Paulo.

A Lica vai mesmo pegar a dira paes

CARALHO EU TOU SEM PALAVRAS #AsFive pic.twitter.com/kk1refqtl6 — antonio (@asouzasneto) November 18, 2020

Então isso que é pegar uma mulher mais velha?? 🥵🥵 EU QUERO A DIRA PAES #AsFive pic.twitter.com/cneA7JCV0X — jordana (@Imjsecret) November 19, 2020

eu não sabia que tudo o que eu precisava na vida era ver a dira paes pegando uma mulher OLHA EU AINDA TÔ FRACA #AsFive pic.twitter.com/DQxrNH2MPm — lô || 💃🏽 (@paesleeortiz) November 19, 2020

eu espero que a Dira Paes tenha consciência que ela fez as sapatões do meu Brasil entrarem em colapso — Smelly Cat sem Tafil (@tamybarbosa_) November 19, 2020