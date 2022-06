Diretor confirma continuação do filme Coringa e divulga informações

Joaquin Phoenix retornará ao papel do vilão, pelo qual recebeu um Oscar

Reprodução Primeiro filme foi lançado em 2019 e foi bastante rentável



O diretor Todd Phillips confirmou nesta terça, 7, que a sequência do filme ‘Coringa‘ está em desenvolvimento. Através das redes sociais, o cineasta publicou a primeira página do roteiro, que contém o provável título de ‘Coringa: Folie à Deux’, que pode ser traduzido como ‘Coringa: Folia a Dois’, e os nomes dele próprio e de Scott Silver, responsáveis pela história do primeiro filme. Phillips também postou uma foto de Joaquin Phoenix, protagonista da película anterior, lendo o roteiro. A história do primeiro filme contava a origem do Coringa, o vilão mais famoso do Batman, como um comediante com problemas mentais que fracassa na carreira e enlouquece à medida que a sociedade ao seu redor piora. A produção foi bastante rentável, se tornou um sucesso de bilheteria e crítica, e rendeu o Oscar de melhor ator a Phoenix.