Diretor de filme vencedor do Oscar é preso na Itália acusado de agressão sexual

Paul Haggis, que dirigiu ‘Crash: No Limite’, teria obrigado uma jovem estrangeira a ter relações sexuais com ele; cineasta nega as acusações

O diretor canadense Paul Haggis, que levou o Oscar de Melhor Filme por “Crash: No Limite”, foi preso em Ostuni, província de Brindisi, no sul da Itália, acusado de agressão sexual e lesão corporal agravada. A queixa foi prestada por uma mulher, que ainda não foi identificada. Segundo o jornal italiano Corriere Della Sera, o Ministério Público de Brindisi informou em nota que o diretor teria forçado uma “jovem estrangeira” a ter relações sexuais com ele em Ostuni por dois dias. Ele estava na região para participar de um evento de cinema chamado “Allora Fest”. Depois do suposto estupro, ele teria deixado a vítima no aeroporto Papola Casale em condições físicas e psicológicas precárias. No aeroporto, a mulher não italiana recebeu ajuda da polícia, que prestou os primeiros socorros e depois a encaminhou ao hospital. Posteriormente, ela formalizou sua denúncia. Em nota divulgada por sua advogada, Michele Laforgia, o diretor declarou: “Faça investigações o mais rápido possível, sou totalmente inocente”.

O Allora Fest disse, em comunicado enviado à Variety, que recebeu com “choque” a notícia da prisão. Os realizadores do festival cortaram a participação de Paul do evento e manifestaram “solidariedade com a mulher envolvida”: “Os temas escolhidos para o festival são, entre outros, os da igualdade, igualdade de gênero e solidariedade. Como profissionais e mulheres, elas estão consternadas e esperam que o festival ajude a promover mais informações e conscientização sobre um assunto tão atual e cada vez mais urgente”. O diretor já enfrenta outras quatro acusações de má conduta sexual. O primeiro processo foi movido por Haleigh Breest em 2018, mas o julgamento ainda está pendente devido a atrasos relacionados à Covid-19. Além de “Crash”, Paul dirigiu “No vale das sombras” (2007) e “72 horas” (2010). Ele também assinou o roteiro de produções como “Menina de ouro” (2004) e “007: Cassino Royale” (2006).