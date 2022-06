Ryan Gosling vira meme após aparecer como Ken, do live-action de ‘Barbie’; veja

Ator, que vai protagonizar o filme ao lado de Margot Robbie, foi comparado a Rodrigo Apresentador, que fazia cover de Xuxa, e ao personagem Fred, de ‘Scooby Doo’

Divulgação/Warner Bros. Ryan Gosling será o boneco Ken no live-action de 'Barbie'



A primeira imagem do ator Ryan Gosling caracterizado como o boneco Ken para o filme “Barbie” foi divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Warner Bros. e viralizou nas redes sociais. O visual do astro de “La La Land”, que na imagem ostenta uma barriga de tanquinho e aparece com um cabelo platinado e a pele bronzeada, dividiu opiniões e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os seguidores estão comparando o visual do Ken ao do personagem Fred, do “Scooby Doo”, e ao de Rodrigo Apresentador, que ficou conhecido fazendo cover da apresentadora Xuxa.

O live-action de “Barbie” terá Margot Robbie no papel-título e chega aos cinemas em 21 de julho de 2023. Os detalhes do longa ainda não foram divulgados, mas há rumores de que na história a protagonista descobre que ela não é a única Barbie que existe, assim como o seu namorado, o Ken vivido por Gosling. O ator Simu Liu, de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, por exemplo, está confirmado no elenco do filme e ao que tudo indica ele será um dos outros bonecos Ken. Também estão no elenco Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae e Michael Cera. Confira a repercussão da caracterização de Gosling:

Rodrigo Apresentador?

Fred do Scooby-Doo live-action? pic.twitter.com/TEggk12Sbr — Fernando Gomes | twitch.com/senhorrisole (@senhorcoxinha_) June 15, 2022

Ken do live action da Barbie e fred do Scooby-doo same energy pic.twitter.com/oJiiI3pAc1 — Sabrina🕸️|| jurídico tom holland (@sasaholland) June 15, 2022

Tá igualzinho o rodrigo apresentador pic.twitter.com/P8QshPAPC1 — guilherme (@yngxm) June 15, 2022

Why does Ryan Gosling in the Barbie movie look like a cross between Orange Cassidy and Fred from Scooby Doo may I ask pic.twitter.com/CDn4z6O167 — Leevs x 🧣 (@HelloItsLevi) June 15, 2022