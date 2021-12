Diretor Jean-Marc Vallee, de ‘Clube de Compras Dallas’, morre aos 58 anos

Segundo imprensa norte-americana, ele estava em sua cabana na cidade de Quebec, onde nasceu; causa da morte não foi divulgada

CHRIS DELMAS / AFP/26.06.2018 Diretor canadense Jean-Marc Vallee morreu em Quebec aos 58 anos



O diretor canadense Jean-Marc Vallee, conhecido pelo filme “Clube de Compras Dallas”, morreu neste domingo, 26, aos 58 anos. De acordo com a imprensa norte-americana, Vallee morreu em sua cabana perto da cidade de Quebec, no Canadá, no fim de semana. “Descanse em paz, Jean-Marc Vallee. O mundo é muito menos interessante sem você nele”, escreveu a empresa Hive Communication Collective no Instagram. O diretor e produtor nascido em Quebec foi indicado ao Oscar por “Clube de Compras Dallas” em 2013, filme que rendeu os prêmios de ator para Matthew McConaughey e de ator coadjuvante para Jared Leto. Nos últimos anos, Vallee foi aclamado por seu trabalho nas séries da HBO “Big Little Lies”, pela qual recebeu um Emmy, e “Sharp Objects”. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades.

A HBO afirmou que está “em choque com a notícia de sua morte repentina”. “Jean-Marc Vallee foi um cineasta brilhante e muito dedicado”, afirma o comunicado da empresa enviado à revista The Hollywood Reporter. “Jean-Marc defendia a criatividade, autenticidade e fazer as coisas de maneira diferente”, afirmou o sócio de produção de Vallee, Nathan Ross, em um comunicado. “O mestre fará muita falta, mas é um conforto saber que seu belo estilo e o trabalho impactante que ele compartilhou com o mundo vão continuar vivos”. Jean-Marc Vallee também dirigiu outros filmes elogiados pela crítica, incluindo “C.R.A.Z.Y. – Loucos de Amor” (2005), “A Jovem Rainha Vitória” (2009, vencedor do Oscar de figurino) e “Livre” (2014), pelo qual Reese Witherspoon foi indicada ao Oscar.

*Com informações da AFP