Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela agenda de shows até o dia 9 por causa de doença

De acordo com a assessoria de comunicação da dupla sertaneja, Zé Neto não será internado, mas o cantor terá de ficar em repouso durante o período

Reprodução/Instagram?@zenetotoscanooficial Zé Neto sorrindo durante show com Cristiano



Zé Neto, que faz parceria com Cristiano, foi diagnosticado com monilíase oral, doença popularmente chamada de “Sapinho”, durante o seu tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. De acordo com a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, devido ao problema do cantor, todos os shows marcados até o dia 9 de janeiro foram cancelados. Segundo o comunicado, não será necessária a internação de Zé Neto, mas o cantor terá de ficar em repouso durante o período. Através das redes sociais, ele pediu apoio aos fãs. “Conto com a oração de todos vocês. Obrigado pelo carinho e compreensão. Logo logo estarei de volta aos palcos fazendo o que mais amo nessa vida, que é cantar e levar alegria. Deus sabe de tudo, e cada um nasce com um propósito. Seja feita a vossa vontade”, escreveu.

“Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 09 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causada pelo uso de corticoide, medicamento usado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso no período acima mencionado. Tanto Zé Neto como Cristiano já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto., Dr. Wandervan Antônio de Azevedo”, diz a nota da equipe de comunicação. O “foco de vidro” é identificado em tomografias após doenças inflamatórias. De acordo com a assessoria, este tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e ou ser uma consequência do consumo do Viper, também conhecido como “Vape”, uma espécie de cigarro eletrônico. O artista testou positivo para a doença em junho de 2020.