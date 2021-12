Polícia busca suspeito de matar MC Boco do Borel a tiros durante show em Pernambuco

Cantor se apresentava em bar na cidade de Ipojuca quando foi assassinado; pelo menos 15 tiros foram disparados contra ele no local do crime

Instagram/MC Boco do Borel MC Boco foi assassinado em palco durante show em Pernambuco



A Polícia Civil de Pernambuco segue em busca do atirador que matou o cantor de brega-funk MC Boco do Borel, de 34 anos, em cima do palco no qual ele fazia um show na cidade de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife, neste domingo, 26. Até o momento, nenhuma informação sobre o suspeito do assassinato foi dada pelos oficiais, mas testemunhas que estavam no bar no momento dos disparos afirmam que o tiro foi dado por uma única pessoa com o rosto coberto. Pelo menos 15 tiros teriam sido disparados contra o artista. Até o fim do domingo, ninguém foi preso pelo crime e a Secretaria de Defesa Social do Estado afirmou que fazia rondas ostensivas em busca dos envolvidos. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado por briga de facções. A família do artista, porém, nega o envolvimento dele com criminosos. Em 2020, MC Boco foi preso com outros três homens que estavam com mais de 600 gramas de pasta de cocaína. O enterro de Boco ocorre nesta segunda-feira, 27, no Cemitério de Santo Amaro, na cidade de Recife.

*Com informações do repórter Fernando Martins