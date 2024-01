Discussão acalorada entre Juninho e Thalyta no ‘BBB 24’ gera tensão na casa

Os dois estão no paredão junto com Davi; menos votado sairá neste domingo

Reprodução/Globo Thalyta (de top vermelho) e Juninho (de regate) discutem no "BBB 24"



Após a formação do segundo Paredão do “BBB 24”, Juninho e Thalyta se envolveram em uma discussão acalorada. O motoboy acusou a sister de ter planejado votar nele, gerando um clima de tensão na casa. No banheiro, Juninho desabafou com Nizam sobre a briga que teve com Thalyta antes da votação. Segundo o brother, o desentendimento ocorreu porque a sister não o ouviu durante uma discussão sobre o jogo. Enquanto ele explicava a situação, a mineira se aproximou e ficou ouvindo a conversa. Ao lado de outros participantes, a advogada permitiu que o motoboy se explicasse antes de rebater suas acusações. Os dois estão na berlinda junto com Davi. O menos votado sairá da casa no domingo.

O Juninho admitiu ter ficado irritado durante a discussão, mas afirmou que Thalyta também elevou o tom de voz. Segundo o motoboy, a sister o acusou de ter feito coisas que ele nega ter feito. Em resposta, Thalyta acusou Juninho de ter a intenção de votar nela. A discussão entre os dois participantes do “BBB 24” promete render ainda mais polêmicas nos próximos dias.