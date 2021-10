Disney adia as estreias das sequências de ‘Doutor Estranho’, ‘Thor’ e ‘Pantera Negra’; veja datas

‘Homem-Formiga e a Vespa’, ‘The Marvels’ e ‘Indiana Jones’ só vão chegar aos cinemas em 2023

Divulgação/Disney/18.10.2021 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' foi um dos filmes adiados pela Disney



A Disney pegou os fãs de surpresa ao adiar os lançamentos de filmes da Marvel que estão programados para chegar aos cinemas em 2022. “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” estava previsto para 25 de março do próximo ano, mas foi adiado para 6 de maio. “Thor: Love and Thunder” passou de 6 de maio para 8 de julho e “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” foi de 8 de julho para 11 de novembro. Conforme divulgado pela Variety, essa última mudança de data fez com que “The Marvels” fosse adiado para o início de 2023 e a sequência de “Homem-Formiga e a Vespa” teve a estreia adiada de 17 de fevereiro para 28 de julho de 2023.

Além dos filmes da Marvel, a Disney também adiou por quase um ano a sequência de “Indiana Jones”. O filme, que será estrelado por Harrison Ford, passou de 29 de julho de 2022 para 30 de junho de 2023. Ainda acordo com a Variety, essas mudanças de datas têm relação com a produção, mas não têm relação com números de bilheteria, pois “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” teve um bom retorno. A Disney ainda não definiu como será em 2022 os lançamentos na sua plataforma de streaming. Durante a pandemia, alguns filmes foram lançados diretamente no Disney+, como “Raya e o Último Dragão”, ou lançados simultaneamente no cinema e no streaming mediante a uma taxa extra, como aconteceu “Cruella” e “Viúva Negra”. Atualmente, os filmes estão sendo disponibilizados para todos os assinantes 45 dias após o lançamento nos cinemas. A Disney ainda não definiu se vai seguir esse plano em 2022.