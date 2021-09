Live-action de ‘A Pequena Sereia’ ganha data de estreia nos EUA

Longa terá a cantora Halle Bailey, do duo Chloe x Halle, como a personagem principal

Reprodução 'A Pequena Sereia' ganha remake live-action depois de 34 anos



A Disney anunciou nesta sexta-feira, 11, a data de estreia de seu próximo ramake em live-action. O clássico ‘A Pequena Sereia’, que terá a atriz e cantora Halle Bailey, do duo Chloe x Halle, no papel principal, entrará em cartaz nos cinemas dos Estados Unidos em 26 de maio de 2023. Ainda não há data para a estreia do longa no Brasil. O filme traz a história de Ariel e do príncipe Eric, que se apaixonam e precisam enfrentar a vilã Ursula e a desconfiança do Rei Tritão para ficarem juntos. A animação da Disney foi lançada em 1989 e fez muito sucesso. O remake tem direção de Rob Marshall (O Retorno de Mary Poppins) e terá no elenco Jacob Tremblay (O Quarto de Jack), Awkwafina (Podres de Rico), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez), Daveed Diggs (Hamilton) e Melissa McCarthy (Missão Madrinha de Casamento).