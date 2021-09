‘The Crown’ e ‘Ted Lasso’ são os grandes destaques do Emmy 2021; confira vencedores

‘O Gambito da Rainha’ e ‘Hamilton’ também foram premiados; já entre as plataformas de streaming, a Netflix conquistou 9 categorias, a Apple TV+ levou 4 estatuetas e a HBO Max ganhou 3

Reprodução/Instagram/televisionacad/20.09.2021 Josh O'Connor, de 'The Cronw', venceu na categoria Melhor Ator



Na 73ª edição do prêmio Emmy, que ocorreu na noite de domingo, 19, em Los Angeles, Estados Unidos, “The Crown” e “Ted Lasso” dominaram a lista de vencedores sendo, respectivamente, a Melhor Série de Drama e a Melhor Série de Comédia. Já o sucesso “O Gambito da Rainha” foi escolhida como melhor minissérie. “The Crown”, da Netflix, que retrata histórias inspiradas na família real do Reino Unido, emplacou todas as categorias de atuação em séries de drama, com Melhor Ator (Josh O’Connor), Atriz (Olivia Colman), Ator Coadjuvante (Tobias Menzies) e Atriz Coadjuvante (Gillian Anderson). Já “Ted Lasso”, série de humor envolvendo o mundo do futebol, da Apple TV+, contou com os prêmios de Melhor Ator (Jason Sudeikis), Ator Coadjuvante (Brett Goldstein) e Atriz Coadjuvante (Hannah Waddingham) dentro da categoria, cuja estatueta de melhor atriz ficou para Jean Smart, de “Hacks” – que ainda levou o Melhor Roteiro e a Melhor Direção em Séries de Comédia.

Mesmo com a citação de Frank Scherma, CEO da Television Academy, à importância da diversidade durante sua fala na cerimônia, nenhuma pessoa negra foi premiada nas principais categorias de atuação. Na disputa entre os serviços de streaming, a Netflix ficou com nove premiações, à frente da Apple TV+, com quatro, e HBO Max, com três. O Disney+ ganhou a categoria de Melhor Especial de Variedade Gravado com sucesso da Broadway “Hamilton”. “The Handmaid’s Tale”, indicada a 21 categorias (incluindo prêmios técnicos, anunciados na última semana) tornou-se a maior “perdedora” em uma única edição do Emmy, sem conquistar nenhuma estatueta em 2021. “The Mandalorian”, série da Disney+ ligada ao universo Star Wars, também não teve grande sorte. Michael K. Williams, ator que foi encontrado morto em seu apartamento no último dia 6 de setembro, já após o encerramento das votações, não conseguiu vencer de forma póstuma o prêmio para o qual era um dos cotados, a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática, por sua atuação como Montrose Freeman em “Lovecraft Country”.

Uma declaração do ator foi usada como homenagem durante o encerramento da sessão In Memoriam. MJ Rodriguez, de “Pose”, também não conseguiu se tornar a primeira mulher trans a receber um Emmy na categoria de Melhor Atriz. Debbie Allen recebeu o Governors Award em 2021 “em reconhecimento às suas numerosas contribuições ao meio televisivo através de várias formas criativas e suas atitudes filantrópicas ao redor do mundo”. John Oliver, do “Last Week Tonight”, recebeu os prêmios de melhor roteiro para programa de variedade, e melhor programa de variedade em talk show. O tradicional humorístico “Saturday Night Live”, no ar desde 1975, ampliou seu recorde com novos prêmios.

Discursos da premiação

Entre os discursos, Michaela Coel, roteirista de “I May Destroy You”, dedicou seu prêmio aos sobreviventes de abuso sexual – crime do qual foi vítima e é retratado na produção. Scott Frank, diretor de “O Gambito da Rainha”, fez uma das falas mais longas da noite. Com duas folhas de papel nas mãos, chegou a pedir à produção para reduzir o volume da música tocada para “apressar” os vencedores mais falastrões por três ocasiões.

Confira os vencedores do prêmio Emmy em 2021 nas principais categorias:

Melhor série de comédia

Ted Lasso

Melhor ator em série de comédia

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Melhor atriz em série de comédia

Jean Smart (Hacks)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Melhor série de drama

The Crown

Melhor ator em série de drama

Josh O’Connor (The Crown)

Melhor atriz em série de drama

Olivia Colman (The Crown)

Melhor ator coadjuvante em série dramática

Tobias Menzies (The Crown)

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Melhor minissérie

O Gambito da Rainha

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Melhor ator em minissérie ou filme para TV

Ewan McGregor (Halston)

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Evan Peters (Mare of Easttown)

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Melhor roteiro para programa de variedades

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor programa de variedades de talk show

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor programa de variedades em esquetes

Saturday Night Live

Melhor reality show de competição

RuPaul’s Drag Race

Roteiro em série de drama

Peter Morgan (The Crown – Episódio War)

Roteiro em minissérie ou filme para TV

Michaela Coel (I May Destroy You?)

Melhor direção em série de drama

Jessica Hobbs (The Crown – Episódio War)

Roteiro em série de comédia

Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky (Hacks – Episódio There Is No Line)

Melhor direção em série de comédia

Lucia Aniello (Hacks – Episódio There Is No Line)

Melhor direção em minissérie ou filme para TV

Scott Frank (O Gambito da Rainha)

Governors Award

Debbie Allen

Melhor especial de variedade (ao vivo)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Melhor especial de variedade (gravado)

Hamilton

*Com informações do Estadão Conteúdo.