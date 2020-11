A plataforma de streaming estreia no dia 17 de novembro e a pré-venda da assinatura já está aberta

Divulgação/Disney+ Disney+ chega ao Brasil no próximo dia 17 de novembro



O Disney+ chega ao Brasil no próximo dia 17 de novembro e foi anunciado nesta terça-feira, 3, os preços para assinatura e outros detalhes da plataforma de streaming que promete bater de frente com a Netflix e a Amazon Prime. O valor mensal será de R$ 27,90 e terá desconto para quem fechar o plano anual, que sairá no valor de R$ 279,90. Para atrair assinantes, quem assinar na pré-venda, que já está aberta, terá um desconto no plano anual, que ficará R$ 237,90, o equivalente a R$19,82 por mês.

A plataforma de streaming contará com um catálogo de peso que reunirá produções da Disney, da Pixar e da National Geographic. Entre as vantagens do Disney+, ele permitirá o download ilimitado em até 10 dispositivos para assistir quando estiver sem o acesso à internet e também foi divulgado que não terá anúncios e nem taxas extras. Caso pense em dividir a conta, será possível assistir em até quatro telas ao mesmo tempo.

Além de contar com os sucessos do universo Marvel e da saga Star Wars, o serviço contará com produções originais, assim como a Netflix e a Amazon Prime. Entre os títulos de destaque estão: “High School Musical: O Musical: A Série”, o live-action de “A Dama e o Vagabundo”, o filme da Beyoncé “Black is King” e a gravação do musical “Hamilton”.