Disney lança ‘The Mandalorian’ na Fox para divulgar streaming no Brasil

Dois primeiros episódios da série serão exibidos no dia 17 de novembro na emissora para divulgar o Disney+

Reprodução/YouTube Segunda temporada de "The Mandalorian" estreou nesta sexta-feira, 30, na Disney+



A Disney preparou muitas novidades para os fãs da franquia Star Wars! A segunda temporada de “The Mandalorian” estreou nesta sexta-feira, 30, na Disney+, e já está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ao curtir tuítes com a #TheMandalorian, o usuário da rede se surpreende com o coração se transformando em um pequeno Baby Yoda, um dos destaques da nova season. A Disney também divulgou que episódios da primeira temporada serão veiculados pela Fox. Os dois primeiros episódios serão exibidos no dia 17 de novembro na emissora para divulgar o serviço de streaming da Disney, o Disney+, que estreia no Brasil na mesma data. A ideia da ação é atrair os telespectadores da TV para assinar o serviço. Na nova temporada, a missão de Mando será manter Baby Yoda a salvo e entregar o filhote da mesma espécie do Mestre Yoda ao seu planeta de origem. Os dois aparecem juntos em diversos momentos, incluindo batalhas, enquanto buscam “uma raça de feiticeiros inimigos” — os Jedi. Será lançado um episódio de “The Mandalorian” por semana, toda sexta-feira.

Enquanto a Disney+ não chega no país, confira o trailer: