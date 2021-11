Disney+ divulga primeira imagem de ‘Abracadabra 2’ e anuncia novidades para 2022

Sequência de ‘Encantada’, série live-action de ‘As Crônicas de Spiderwick’, novas produções Marvel, série musical de ‘A Princesa e o Sapo’ e filme de ‘Pinocchio’ com Tom Hanks são alguns destaques

Divulgação/Disney+/12.11.2021 'Abracadabra 2' será lançado 29 anos após primeiro filme



A primeira imagem de “Abracadabra 2” foi divulgada nesta sexta-feira, 12, durante o Dinsey+ Day. Além disso, foi informado que a sequência do filme está prevista para estrear na plataforma de streaming no último trimestre de 2022, ou seja, 29 anos depois do lançamento do primeiro filme. Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy e Bette Midler retornarão aos papéis das bruxas Sarah, Mary e Winfred. Conforme divulgado recentemente no Entertainment Weekly, as protagonistas voltam em busca de vingança nessa sequência do longa, que se passa em Salem nos dias atuais. Quem tentará deter as feiticeiras são três estudantes do ensino médio interpretadas que serão interpretadas por Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo.

A Disney+ também anunciou muitas outras novidades para a plataforma de streaming. A série original “What if…?” ganhará uma segunda temporada, a nova série “Ms. Marvel” será lançada em 2022, já “She-Hulk” foi confirmada, mas ainda não tem previsão de estreia, assim como “Moon Knight”. A personagem Tiana, de “A Princesa e o Sapo”, vai ganhar uma série musical em 2023 e uma série original em live-action inspirada nos livros “As Crônicas de Spiderwick” também deve chegar em breve no streaming na Disney. A terceira temporada de “High School Musical: O Musical: A Série” estreia em 2022, assim como o filme “Os Tênis Encantados”, que foi definido como um conto de fadas um pouquinho diferente. Também foi anunciado um live-action de “Pinocchio” estrelado por Tom Hanks, Cynthia Erivo e Luke Evans. O filme “Encantada”, outro sucesso do estúdio, também ganhará uma sequência, “Disenchanted”, título ainda em inglês, entra no catálogo em 2022.