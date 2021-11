Netflix lança jogos para celular para assinantes no Android

Não há taxas adicionais ou compras no aplicativo, segundo a empresa; jogos já estão disponíveis globalmente

Reprodução/Pexels/23.07.2021 Netflix agora entra no mercado de jogos



A Netflix lançou nesta terça-feira, 2, jogos para celular para assinantes com dispositivos Android. Para acessar, os usuários só precisarão de uma assinatura da plataforma de streaming. Não há taxas adicionais ou compras no aplicativo, segundo a empresa. A nova estratégia foi anunciada em julho, quando a Netflix enfrentou uma forte desaceleração em novos clientes após anos de rápida expansão, um boom alimentado pela pandemia da Covid-19 em 2020 e uma competição acirrada com outros streamings como Disney + e HBO Max. A empresa já apresentou alguns dos jogos, como “Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Card Blast”, “Teeter Up” e “Shooting Hoops”. A gigante do streaming também comprou o criador de videogames Night School Studio em setembro e lançou cinco títulos de jogos para celulares em mercados europeus selecionados.

*Com informações da Reuters