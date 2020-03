Disney escolhe protagonistas de live-action de ‘Peter Pan’

Reprodução/Montagem Alexander Molony e Ever Anderson estarão em "Peter & Wendy"



A Disney já decidiu quem serão os protagonistas do live-action de Peter Pan, batizado de “Peter Pan & Wendy”. De acordo com a Variety, Ever Anderson será Wendy, enquanto Alexander Molony interpretará Peter no longa que terá David Lowery na direção.

Ever, que é filha de Milla Jovovich, estará em “Viúva Negra”, como versão jovem da personagem de Scarlett Johansson. Antes disso, a atriz esteve em “Resident Evil 6: O Capítulo Final”, como a personagem de sua mãe quando criança. Já Molony também é iniciante, tendo atuado em “Claude”, série do Disney Junior.

A animação clássica de 1953 contra a história, baseada na obra de J.M. Barrie, sobre um garoto que não queria crescer e acaba conhecendo crianças que leva para a Terra do Nunca – onde vive diversas aventuras. Diversas adaptações para as telonas já foram feitas ao longo dos anos.

Diferentemente de boatos que circularam, a produção terá estreia nos cinemas e não do Disney+, plataforma de streaming que ainda não chegou ao Brasil.

A Disney teve muito sucesso com seus live-actions, como “Aladdin” e “O Rei Leão”, que superaram a marca de 1 bilhão de dólares ao redor do mundo. “Mulan” será a próxima, com estreia prevista para 27 de março.