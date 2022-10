Disney estaria produzindo ‘Vision Quest’, nova série estrelada por Paul Bettany

Nova produção é supervisionada pelo criador de ‘WandaVision’ e não tem data para estrear

Reprodução/ Marvel Studios Visão apareceu na verdão 'White Vision' no episódio final de WandaVision



O site Deadline anunciou nesta sexta-feira, 28, que a Disney estaria trabalhando na produção de uma nova série Marvel: a Vision Quest, que acompanha o personagem Visão ‘tentando recuperar sua memória e humanidade’. O ator Paul Bettany voltaria a viver o super-herói. O escritor Jac Schaeffer, responsável pela série WandaVision é quem irá supervisionar o novo produto. Wanda Maximoff, a Feiticeira Scarlate de Elizabeth Olsen pode fazer uma aparição na série. (spoiler) A ideia é que Visão siga o “projeto White Vision” com a nova versão do personagem que foi introduzida no episódio final de WandaVision. O ator Paul foi visto recentemente com um visual diferente próximo ao set da nova série.