Apresentadora da GloboNews se pronuncia sobre briga com Cássia Kis: ‘Ações desequilibradas’

Leilane Neubarth bloqueou a atriz após ela se recusar a parar de enviar mensagens de cunho político

Reprodução/Instagram/leilaneneubarth/Globo Leilane Neubarth comentou nas redes sociais sobre atrito com Cássia Kis



A apresentadora da GloboNews Leilane Neubarth se manifestou após ser divulgado que ela e a atriz Cássia Kis brigaram por causa de mensagens de cunho político no WhatsApp. Elas teriam se tornado amigas há alguns anos após a artista fazer um curso de meditação na casa de Leilane. Segundo o Notícias da TV, a apresentadora pediu para a intérprete de Cidália em “Travessia” parar de enviar mensagens com assuntos políticos. O primeiro pedido ocorreu de forma cordial no começo deste ano. A atriz, porém, continuou enviando as mensagens e Leilane revelou. No entanto, o clima entre as duas deixou de ser amistoso durante o primeiro turno das eleições, isso porque Cássia teria enviado mensagens criticando a Globo e jornalistas da GloboNews por causa de política.

A apresentadora não gostou, pediu para a atriz ter mais respeito com a emissora em que ambas trabalham e decidiu bloquear a Cássia do WhatsApp. Esse desentendimento veio à tona na redação da GloboNews após a atriz dar declarações de teor homofóbico em uma entrevista à jornalista Lena Nagle. Em um comentário sobre a matéria do Notícias da TV, uma seguidora disse: “Me impressionou a paciência da Leilane com essa mocréia”. Confirmando o desentendimento com Cássia, a jornalista declarou: “Não podemos nos igualar a pessoas que têm palavras e ações desequilibradas”. As recentes falas da atriz foram repudiadas por diversos artistas como Xuxa e Lúcia Veríssimo. A Globo também se pronunciou e dizendo que “tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”.