Disney estuda desenvolver série de televisão de ‘Indiana Jones’

A Disney/Lucasfilm planejam desenvolver uma série para televisão ambientada no mundo dos filmes de ‘Indiana Jones’ que ganhará uma nova produção em 2023 e o astro Harrison Ford, que interpreta o professor de Arqueologia, já declarou que não irá mais fazer o papel e o próximo filme será o seu último da franquia. Segundo a Variety, a série entraria no catálogo da Disney+, mas não há muitas informações sobre o enredo. Nos anos 90, a ‘The Young Indiana Jones Chronicles’ fez sucesso com o público e rendeu outros especiais sobre o personagem. Há rumores de novos filmes da franquia, mesmo sem Harisson. Indiana Jones 5 tem previsão de lançamento em 29 de junho e terá direção de James Mangold. Nomes como Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas e Shia LaBeouf compõem o elenco.