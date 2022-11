Destaque do carnaval paulista, Michelle Mibow é encontrada morta em casa

Em 2013, passista ficou ainda mais conhecida após ser finalista do concurso Musa do Caldeirão do Huck

Reprodução/Arquivo pessoal Michelle Mibow morreu aos 40 anos dentro de casa em Santos



A passista Michelle da Costa Chaga, mais conhecida como Michelle Mibow, que é um dos destaques do carnaval paulista, morreu aos 40 anos. Ela foi encontrada desmaiada na noite desta segunda-feira, 7, na casa em que mora em Santos, no litoral de São Paulo. O bombeiro e marido da vítima, Sérgio Vieira, ainda tentou reanimá-la no local. A suspeita é de que ela tenha tido um infarto ou sofrido um AVC. Atualmente, Michelle Mibow era madrinha da bateria Chapa Quente, da escola União dos Morros. No Twitter, a Prefeitura de Santos lamentou a morte da passista. “A comunidade do samba santista está triste com a notícia da morte da passista Michelle Mibow, rainha da bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros”, escreveu. Fãs, amigos e familiares também encheram as redes sociais com últimas homenagens a passista. Em 2013, Michelle ficou ainda mais conhecida após ser finalista do concurso Musa do Caldeirão do Huck, na TV Globo. Inclusive, ela era bailarina e coreógrafa.