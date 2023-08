Disney+ libera teaser da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’; confira

Adaptação dos livros de Rick Riordan estreia em 20 de dezembro no streaming

Divulgação/ Disney Percy Jackson, Anabeth e Grover aparecem em primeiro teaser



A Disney+ fez a alegria dos fãs de Rick Riordan nesta sexta-feira, 18, ao liberar o teaser da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’. O vídeo de 33 segundos apresenta o trio principal formado por Anabeth (Leah Sava Jeffries), Percy (Walker Scobell) e Grover (Aryan Simhadri). Ares (Edge) também aparece brevemente na filmagem. A série sobre o semi-Deus estreia no streaming em 20 de dezembro com dois episódios. O cronograma prevê um episódio por semana até 31 de janeiro, totalizando 8 episódios na primeira temporada. Essa é a segunda adaptação dos livros de Riordan. A primeira foi feita pela Fox em 2010 com o filme ‘Percy Jackson e o Ladrão de Raios’, em que Logan Lerman interpretou o personagem principal. A sequência ‘Percy Jackson e o Mar de Monstros’ (2013) foi muito criticada pelos fãs por não seguir a história original.

Assista ao teaser abaixo: