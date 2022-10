Com sucesso de série da Netflix, pertences de Jeffrey Dahmer são colocados à venda

Óculos, Bíblia, documentos e até urna são vendidas em site e valor chega a R$ 1,3 milhão

Reprodução Serial Killer matou 17 pessoas nos anos 80 e 90 até ser preso em 1991



A série ‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’, lançada pela Netflix em 21 de setembro, se tornou viral e chegou aos melhores resultados do streaming desde o lançamento da parte 4 de Stranger Things, sendo assistida em 60 países. O sucesso é tão grande de parte dos pertences do serial killer Dahmer serão vendidos na internet como óculos, Bíblia que ele usou na prisão, cartas, fotos antigas e outros. O administrador da Cult Collectibles, em Vancouver, Taylor James, é quem possui os itens após ganhar da ex-governanta do pai de Dahmer. O ‘The Jeffrey Dahmer Collection’ tem documento de prisão, talheres do apartamento do assassino (lembrando que ele era canibal), depósitos do banco e até a urna de Dahmer, vendida a 250 mil dólares (R$ 1.353 milhão, na cotação atual), o item mais caro da coleção. Dahmer matou 17 homens sendo morto em 1994, na prisão, após ser espancado por outro detento.