Documentário sobre Paulo Gustavo tem data de lançamento divulgada

“Filho da Mãe”, último projeto do artista, será lançado em dezembro e retrata bastidores da última turnê do comediante

Divulgação - 05/05/2021 Documentário retrata os bastidores da última turnê de Paulo Gustavo



O documentário “Filho da Mãe”, sobre o ator e humorista, Paulo Gustavo ganhou teaser, cartaz e data de lançamento. Este é o último projeto do artista, que será lançado no dia 16 de dezembro, no Amazon Prime Video. O documentário retrata os bastidores da última turnê do comediante. O material foi divulgado nesta quinta-feira, 27, pela Amazon Prime Video. A produção conta com a direção de Susana Garcia e codireção da irmã do humorista, Juliana Amaral. O documentário também vai mostrar como era a relação com o marido Thales Bretas e seus filhos. Além disso, a obra contará com imagens de arquivo, depoimentos de familiares e amigos. Entre eles, a atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães. O trabalho foi iniciado antes da morte do artista, no dia 4 de maio de 2021, após ficar dois meses internado por complicações causadas pela Covid-19. O humorista concebeu a série “220 Volts” e também o filme “Minha Mãe É Uma Peça 3“. Sua personagem é a Dona Hermínia, inspirada em sua mãe.