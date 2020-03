‘Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica’ lidera bilheterias dos EUA pela segunda semana

Reprodução/YouTube Chris Pratt e Tom Holland dublam os protagonistas de "Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica"



A animação “Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica” fechou a segunda semana em cartaz novamente no topo das bilheterias americanas, impactadas pela recomendação de se evitar aglomerações por causa da pandemia de coronavírus.

A nova animação da Disney arrecadou US$ 10,5 milhões entre sexta (13) e domingo (15) nos cinemas dos Estados Unidos. O número, no entanto, ficou 73% inferior à arrecadação da semana passada, exemplificando como a indústria cinematográfica está sendo impactada pelo novo vírus.

Os estreantes “Enquanto Estivermos Juntos” e “Bloodshot”, estrelado por Vin Diesel, também decepcionaram com bilheterias de US$ 9,5 milhões e US$ 9,3 milhões, respectivamente.