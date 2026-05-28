Dos fóruns obscuros da internet para Hollywood: conheça ‘Backrooms: Um Não Lugar’

O longa estreia nesta quinta-feira, 28.

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Muito antes de virar um dos filmes de terror mais comentados do ano, os Backrooms já assombravam a internet como uma das lendas urbanas mais perturbadoras da era digital. O conceito, que nasceu em fóruns online e rapidamente virou obsessão entre fãs de horror psicológico, agora ganhou uma adaptação cinematográfica ambiciosa: o filme Backrooms: Um Não Lugar, comandado pelo jovem cineasta Kane Parsons e estrelado por atores indicados ao Oscar.

Mas afinal, o que são os Backrooms?

A ideia surgiu em 2019, quando uma imagem aparentemente banal começou a circular no fórum 4chan: uma foto de um escritório vazio, com paredes amareladas, carpete gasto e luzes fluorescentes opressivas. A imagem vinha acompanhada de uma legenda assustadora sugerindo que, caso alguém “saísse da realidade por engano”, um conceito chamado noclip, emprestado dos videogames, acabaria preso nesse espaço infinito e sem saída.

A descrição original dizia que os Backrooms eram compostos por quilômetros de corredores amarelos, salas vazias e um zumbido constante de lâmpadas fluorescentes. Um lugar estranho, silencioso e aparentemente interminável, onde você nunca estaria completamente sozinho. A sensação de desconforto vem justamente do conceito de liminal spaces, ambientes familiares, mas estranhamente desertos, que parecem existir entre uma realidade e outra. É aquele tipo de lugar que parece saído de um sonho ruim.

Com o tempo, a história deixou de ser apenas uma creepypasta e virou um universo colaborativo. Usuários passaram a criar “níveis” dos Backrooms, entidades misteriosas, regras de sobrevivência e teorias sobre o que realmente seria aquele “não lugar”. O fenômeno cresceu tanto que inspirou jogos, vídeos virais e até comunidades inteiras dedicadas ao lore do universo.

Foi aí que entrou em cena Kane Parsons. Em 2022, ainda adolescente, o diretor lançou no YouTube o curta The Backrooms (Found Footage), recriando a estética assustadora da lenda urbana como se fosse uma gravação perdida dos anos 1990. O vídeo viralizou e acumulou milhões de visualizações, transformando Parsons em um dos nomes mais promissores do horror contemporâneo. O sucesso chamou atenção da A24, estúdio conhecido por apostar em terror psicológico e autoral, que decidiu transformar a ideia em longa-metragem.

Agora, Backrooms: Um Não Lugar leva o conceito para os cinemas com uma história expandida. O longa acompanha Clark, um homem que descobre uma espécie de labirinto impossível escondido sob sua loja de móveis. Quando ele desaparece misteriosamente, sua terapeuta embarca em uma jornada perturbadora para encontrá-lo, mergulhando em uma dimensão paralela marcada por corredores infinitos, espaços vazios e uma realidade que parece se desfazer a cada passo.

O elenco também chama atenção. O protagonista é vivido por Chiwetel Ejiofor, indicado ao Oscar por 12 Anos de Escravidão, enquanto a terapeuta é interpretada por Renate Reinsve, atriz premiada no Festival de Cannes por A Pior Pessoa do Mundo e frequentemente apontada como um dos grandes nomes do cinema europeu atual. O filme ainda conta com Mark Duplass no elenco.

Além do peso do elenco, a produção impressiona pelos bastidores: segundo informações divulgadas pela equipe, foi construído um gigantesco set físico de aproximadamente 30 mil pés quadrados para recriar a atmosfera labiríntica dos Backrooms, tentando capturar aquela sensação de claustrofobia e estranheza que tornou a lenda tão popular na internet.

Mais do que um simples filme de terror, Backrooms: Um Não Lugar representa algo raro: uma lenda nascida nos cantos mais obscuros da internet finalmente ganhando espaço em Hollywood e sem perder sua essência inquietante. Porque talvez o verdadeiro medo dos Backrooms não esteja nos monstros, mas na ideia de ficar preso em um lugar familiar o suficiente para parecer real e estranho o bastante para você nunca conseguir sair.