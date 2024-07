Doutor Destino: Quem é o novo personagem de Robert Downey Jr?

O retorno do ator foi anunciado na SDCC

Reprodução/X/@DiscussãoFilme Ator, que interpretou um dos personagens mais icônicos do universo cinematográfico da Marvel, o 'Homem de Ferro', irá interpretar o Doutor Destino



Robert Downey Jr. de volta na Marvel? Sim, o ator, que interpretou um dos personagens mais icônicos do universo cinematográfico da Marvel, o Homem de Ferro”, teve seu retorno confirmado, mas em outro papel. Agradando muitos e desagradando alguns, Downey irá interpretar o próximo grande vilão dos filmes, chamado Doutor Destino, que era um dos nomes mais comentados para “substituir” o poderoso Thanos, que foi o grande rival dos heróis durante as fases anteriores.

Criado por Stan Lee e Jack Kirby, Doutor Destino apareceu nos quadrinhos em 1962 e é o alter ego de Victor don Doom, uma mente poderosa e uma das mais inteligentes da Terra. Conhecido do Senhor Fantástico na época da faculdade, ele acaba sendo expulso depois de tentar se comunicar com os mortos. Com sua máscara de ferro e armadura, Victor passa a esconder suas cicatrizes depois que um acidente deixa seu rosto marcado.

Além do retorno de Downey Jr., o painel da Marvel também confirmou “Vingadores 5”, que se chamará Doomsday e “Vingadores 6”, que focará em “Guerras Secretas”. Nos quadrinhos, Doutor Destino está diretamente ligado com os “Avengers” e com o “Quarteto Fantástico” em todos os arcos dramáticos, por isso a escolha do personagem.

Vale lembrar que o MCU estava trabalhando na construção do vilão Kang, O Conquistador, mas a prisão de Jonathan Majors por acusações de violência doméstica fez com que eles recalculassem a rota. Os novos filmes dos “Vingadores” chegam aos cinemas em maio de 2026 e maio de 2027.

